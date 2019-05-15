ЄСПЛ призначив дату слухань "кримської скарги" України проти РФ

Європейський суд з прав людини проведе засідання щодо справи "Україна проти Росії" по Криму 11 вересня.

Про це повідомив у середу на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції - уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Тільки що Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, на який ми чекали з лютого цього року. Засідання суду стосовно прийнятності заяви 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 р. Тримаємо кулаки та перехрещені пальці, щоб цього разу воно відбулось", – пише Ліщина.

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