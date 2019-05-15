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ЕСПЧ назначил дату слушаний "крымской жалобы" Украины против РФ

Среда, 15 мая 2019, 14:10

Европейский суд по правам человека проведет заседание по делу "Украина против России" по Крыму 11 сентября.

Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции-уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, на которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда по приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначен на 11 сентября 2019 Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось ", - пишет Лищина.

Напомним:

  • Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека - право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Крым
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