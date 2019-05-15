ЕСПЧ назначил дату слушаний "крымской жалобы" Украины против РФ

Европейский суд по правам человека проведет заседание по делу "Украина против России" по Крыму 11 сентября.

Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции-уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, на которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда по приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначен на 11 сентября 2019 Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось ", - пишет Лищина.

Напомним: