ЕСПЧ назначил дату слушаний "крымской жалобы" Украины против РФ
Среда, 15 мая 2019, 14:10
Европейский суд по правам человека проведет заседание по делу "Украина против России" по Крыму 11 сентября.
Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции-уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
"Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, на которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда по приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначен на 11 сентября 2019 Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось ", - пишет Лищина.
Напомним:
- Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека - право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.
Украинская правда