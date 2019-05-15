"Зберегти життя порушнику" – поліція відмовляється від автоматів Калашникова

Національна поліція змінює зброю на превентивну, тобто таку, що дозволить зупинити правопорушника і зберегти йому життя.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Всі наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, будуть оснащенні пістолетами-кулеметами "МР-5" (зброя, розроблена у Німеччині – УП)", – кажуть правоохоронці.

До сьогодні вони несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова.

"Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав голова Нацполіції Сергія Князєв.

Зазначається, що зміна поліцейської зброї на превентивну – це наступний етап реформування системи і крок до європейських стандартів.

Князєв наголосив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовує поліція більшості країн, зокрема, у Німеччині, Австрії, Великій Британії, Франції, Італії, а також у Сполучених Штатах Америки.

"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом "МР-5", – зазначив очільник Нацполіції.

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив "Українські правді" відмінність нової зброї.

Нові пістолети-кулемети також є бойовими, однак менш летальними. Зокрема, у них застосовуютья пістолетні патрони, які виробляються на Вінничині, куля є менш рикошетною, що зменшує ризик влучання в ціль не від прямого пострілу, а від рикошету.

Крім того, за словами Шевченка, нова зброя з кінця 2018 року використовується спецпідрозділом "Дозор" Державної прикордонної служби.