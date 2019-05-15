"Сохранить жизнь нарушителю" – полиция отказывается от автоматов Калашникова

Национальная полиция меняет оружие на превентивное, то есть такое, которое позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащении пистолетами-пулеметами "МР-5" (оружие, разработанное в Германии – УП)", – говорят правоохранители.

До сих пор они несли службу с боевым автоматом модели Калашникова.

"Автомат Калашникова – это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности", – сказал глава Нацполиции Сергея Князев.

Отмечается, что изменение полицейского оружия на превентивное – это следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам.

Князев отметил, что пистолеты-пулеметы "МР-5" использует полиция большинства стран, в частности в Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также в Соединенных Штатах Америки.

"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах – будут обеспечены новым оружием – пистолетом-пулеметом "МР-5", – отметил глава Нацполиции.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко объяснил "Украинской правде" отличие нового оружия.

Новые пистолеты-пулеметы также являются боевыми, однако менее летальными. В частности, в них применяют в пистолетные патроны, которые производятся на Винничине, пуля менее рикошетная, что уменьшает риск попадания в цель не от прямого выстрела, а от рикошета.

Кроме того, по словам Шевченко, новое оружие с конца 2018 года используется спецподразделением "Дозор" Государственной пограничной службы.