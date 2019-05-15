У ДТП за участю евакуатора постраждали 4 людини

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і трьох автомобілів, постраждали 4 людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

ДТП сталася 15 травня близько 14:50 на вулиці Гвардійців-Широнінців. За попередніми даними, легковики зіштовхнулися з евакуатором "MAN", який заїжджав до дворів багатоповерхівок з головної дороги.

В результаті аварії постраждали чотири людини. 49-річну жінку – пасажирку автомобіля "Daewoo Lanos" у тяжкому неконтактному стані направили на операцію.

Ткож травми отримали 29 і 40-річні водії автівок "Daewoo Lanos" та "Nissan" та 55-річна жінка – пасажир. Жінок з переломами госпіталізовано до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію в Журналі заяв і повідомлень.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.