У ДТП за участю евакуатора постраждали 4 людини

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Середа, 15 травня 2019, 18:43

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і трьох автомобілів, постраждали 4 людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

ДТП сталася 15 травня близько 14:50 на вулиці Гвардійців-Широнінців. За попередніми даними, легковики зіштовхнулися з евакуатором "MAN", який заїжджав до дворів багатоповерхівок з головної дороги.

 

В результаті аварії постраждали чотири людини. 49-річну жінку – пасажирку автомобіля "Daewoo Lanos" у тяжкому неконтактному стані направили на операцію.  

Ткож травми отримали 29 і 40-річні водії автівок "Daewoo Lanos" та "Nissan" та 55-річна жінка – пасажир. Жінок з переломами госпіталізовано до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

 

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію в Журналі заяв і повідомлень.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Українська правда

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Теми: ДТП Харків


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