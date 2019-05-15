В ДТП с участием эвакуатора пострадали 4 человека

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Среда, 15 мая 2019, 18:43

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и трех автомобилей, пострадали 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

ДТП произошло 15 мая около 14:50 на улице Гвардейцев-Широнинцев. По предварительным данным, легковые авто столкнулись с эвакуатором "MAN", который заезжал во дворы многоэтажек с главной дороги.

 

В результате аварии пострадали четыре человека. 49-летнюю женщину - пассажирку автомобиля "Daewoo Lanos" в тяжелом неконтактном состоянии направили на операцию.

Также травмы получили 29 и 40-летние водители автомобилей "Daewoo Lanos" и "Nissan" и 55-летняя женщина-пассажир. Женщины с переломами госпитализированы в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

 

Правоохранители зарегистрировали информацию о событии в журнале заявлений и сообщений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда

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Темы: ДТП Харьков


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