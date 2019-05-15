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У Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії

Середа, 15 травня 2019, 18:45
У Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії

Комітет міністрів Ради Європи підтримав проект міністерського рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою.

Про це йдеться у статті "Дуже схоже на 1938 рік": як Берлін та Париж зробили крок до зняття санкцій з Росії".

Засідання комітету відбулося у Страсбурзі у вівторок. За даними джерел "Європейської правди", 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Головна ідея рішення у тому, щоби запровадити новий тип санкційної процедури проти держав-порушниць. Примітно, що у документі, який був ухвалений лише для того, щоби почати цей процес, немає жодної згадки слова "Росія".

У п’ятницю на засіданні на рівні міністрів у Гельсінкі це рішення мають схвалити остаточно, без змін і без обговорення.

обра новина для України полягає в тому, що в КМРЄ не стали перебирати на себе повноваження інших органів, зокрема Парламентської асамблеї, хоча Росія категорично на цьому наполягала.

"Хоч ми і голосували проти, але нам вдалося відстояти кілька важливих норм, які є на користь Україні. В тому числі – норму про те, що новий санкційний механізм, над яким ми починаємо працювати, доповнюватиме механізм санкцій, а не замінить його", - сказав постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у червні 2017 року Росія перестала сплачувати свій внесок до Ради Європи та обіцяє відновити його, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".

Торік генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

Європейська правда

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Теми: РосіяЄСсанкції
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