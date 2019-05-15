В Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с России

Комитет министров Совета Европы поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

Об этом говорится в статье "Очень похоже на 1938 год": как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России".

Заседание комитета состоялось в Страсбурге во вторник. По данным источников "Европейской правды", 39 из 47 государств-членов поддержали проект министерского решения.

Главная идея решение о том, чтобы ввести новый тип санкционной процедуры против государств-нарушителей. Примечательно, что в документе, который был принят только для того, чтобы начать этот процесс, нет ни одного упоминания слова "Россия".

В пятницу на заседании на уровне министров в Хельсинки это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

Хорошая новость для Украины заключается в том, что в КМСЕ не стали брать на себя полномочия других органов, в частности Парламентской ассамблеи, хотя Россия категорически на этом настаивала.

"Хотя мы и голосовали против, но нам удалось отстоять несколько важных норм, которые пойдут на пользу Украине. В том числе - норму о том, что новый санкционный механизм, над которым мы начинаем работать, будет дополнять механизм санкций, а не заменит его", - сказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Напомним, в июне 2017 года Россия перестала платить свой вклад в бюджет Совета Европы и обещает возобновить его, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".

В прошлом году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Европейская правда