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У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена, поліція розслідує замах на вбивство

Середа, 15 травня 2019, 20:34

У Львові вибухнуло авто місцевого бізнесмена, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"15 травня, близько 10.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного львів’янина, власника автомобіля "БМВ", про те, що на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під його автомобілем", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років, або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Правоохоронці встановлюють  обставини події та причетних до скоєння цього злочину.

Водночас видання Zaxid.net зазначає, що йдеться про засновника та директора компанії "Парус Девелопмент" Олега Манзія. За інформацією журналістів, підірване авто зареєстроване на львівського забудовника.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівавтовибухполіція
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