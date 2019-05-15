Во Львове взорвали авто местного бизнесмена, полиция расследует покушение на убийство

Во Львове взорвалось авто местного бизнесмена, в результате взрыва никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по факту происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"15 мая, около 10.20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего львовянина, владельца автомобиля "БМВ", о том, что на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под его автомобилем", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к совершению этого преступления.

В то же время издание Zaxid.net отмечает, что речь идет об основателе и директоре компании "Парус Девелопмент" Олеге Манзие. По информации журналистов, подорванное авто зарегистрировано на львовского застройщика.