Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському

Посли країн "Великої сімки" закликали президента Петра Порошенка до плавної передачі влади його наступнику Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.

"Посли G7 сьогодні зустрілися з президентом Порошенком, аби обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення президента Порошенка і обмінялися з ним думками щодо поступу, який мусить бути забезпечений у подальшому", - йдеться в повідомленні.

"Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко у свою чергу закликав країни "Великої сімки" та ЄС продовжити підтримку України

"Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", - сказав президент.

Також він подякував послам "за сильну позицію дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Порошенко підкреслив, що питання України є об’єднуючим елементом у зовнішній політиці "Великої сімки" та Європейського Союзу, і повинно залишатися таким і в майбутньому.