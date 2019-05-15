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Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Среда, 15 мая 2019, 21:45
Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Послы стран "Большой семерки" призвали президента Петра Порошенко к плавной передачи власти его преемнику Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ за время его президентства. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который должен быть обеспечен в дальнейшем", - говорится в сообщении.

"Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко в свою очередь призвал страны "Большой семерки" и ЕС продолжить поддержку Украины

"Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным", - сказал президент.

Также он поблагодарил послов "за сильную позицию соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

Порошенко подчеркнул, что вопрос Украины является объединяющим элементом во внешней политике "Большой семерки" и Европейского Союза, и должно оставаться таковым и в будущем.

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Темы: ПорошенкоЗеленский
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