"Шахтар" виграв Кубок України, розгромивши у фіналі "Інгулець"

Донецький "Шахтар" став володарем Кубка України в сезоні 2018/2019. У фінальному матчі "гірники" з рахунком 4:0 розгромили "Інгулець", що виступає у Першій Лізі.

Матч пройшов у середу, 15 травня, у Запоріжжі.

У перші 20-ть хвилин матчу "Шахтар" не особливо форсував події в атаці й "Інгулець" на цьому фоні вдало захищався, і навіть провів кілька контратак, але без ударів по воротах. На 28-й хвилині поєдинку рахунок в грі був відкритий. Після удару Тайсона м`яч зрізався на Тете, який пробив в один дотик у кут воріт - 1:0. На 39-й хвилині Тете оформив дубль, замкнувши простріл на штанзі від Ісмаїлі - 2:0.

На першій доданій хвилині до основного часу Жуніор Мораєс робить рахунок 3:0, перегравши воротаря "Інгулця".

У другому таймі футбол у виконанні обох команд не змінився. "Шахтар" мав ще кілька моментів, щоб довести рахунок до розгромного, але пробив воротаря "Інгульця" лише один раз. На 60-й хвилині класним ударом метрів з 19-ти Манор Соломон поцілив у верхній кут воріт "Інгульця" - 4:0.

На 79-й хвилині "Інгулець" видав і перший удар у площину воріт "Шахтаря": пробивав Артем Щедрий і надійно відіграв воротар "гірників". Вже в доданий арбітром час Олексій Шевченко відбив небезпечний удар зі стандарту Іллі Коваленка.

Для "Шахтаря" цей виграш Кубка України став 13-м в історії.