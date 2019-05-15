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"Шахтер" выиграл Кубок Украины, разгромив в финале "Ингулец"

Среда, 15 мая 2019, 22:58
Шахтер выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины в сезоне 2018/2019. В финальном матче "горняки" со счетом 4:0 разгромили "Ингулец", выступающий в Первой Лиге.

Матч прошел в среду, 15 мая, в Запорожье.

В первые 20-ть минут матча "Шахтер" не особенно форсировал события в атаке и "Ингулец" на этом фоне удачно защищался, а также провел несколько контратак, но без ударов по воротам. На 28-й минуте поединка счет в игре был открыт. После удара Тайсона мяч срезался на Тете, который пробил в одно касание в угол ворот - 1:0. На 39-й минуте Тете оформил дубль, замкнув прострел на штанге от Исмаили - 2:0.

На первой добавленной минуте к основному времени Жуниор Мораес делает счет 3:0, переиграв вратаря "Ингульца".

Во втором тайме футбол в исполнении обеих команд не изменился. "Шахтер" имел еще несколько моментов, чтобы довести счет до разгромного, но пробил вратаря "Ингульца" только один раз. На 60-й минуте классным ударом метров с 19-ти Манор Соломон попал в верхний угол ворот "Ингульца" - 4:0.

На 79-й минуте "Ингулец" выдал и первый удар в створ ворот "Шахтера": пробивал Артем Щедрый и надежно сыграл вратарь "горняков". Уже в добавленное арбитром время Алексей Шевченко отразил опасный удар со стандарта Ильи Коваленко.

Для "Шахтера" этот выигрыш Кубка Украины стал 13-м в истории.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболШахтер
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