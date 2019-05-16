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США: Трамп оголосив надзвичайний стан через загрози безпеці комп'ютерних мереж

Четвер, 16 травня 2019, 00:21

Президент США Дональд Трамп оголосив національний надзвичайний стан для того, щоб захистити американські комп'ютерні мережі від "іноземних ворогів".

Про це повідомляє ВВС.

Президент підписав указ, який забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.

Зазначається, що у спеціальному указі Трампа не називається жодна з компаній.

"Але аналітики припускають, що указ спрямовано переважно на китайського телекомунікаційного гіганта Huawei. Низка країн висловили занепокоєння, що Китай може використовувати продукцію компанії для стеження", - пише ВВС.

Компанія Huaweі, яка є найбільшим у світі виробником телекомунікаційного обладнання, відкидає звинувачення.

У заяві Білого дому йдеться, що наказ Трампа має на меті "захистити Америку від іноземних супротивників, які активно і все частіше створюють і використовують вразливі місця в інфраструктурі інформаційних та комунікаційних технологій і послуг".

Наказ Трампа дає американській владі можливість "забороняти операції, які становлять неприйнятний ризик для національної безпеки".

В компанії Huawei УП заявили, що "відсторонення Huawei від ведення бізнесу у США не зробить цю країну безпечнішою або сильнішою".

"Навпаки, через це рішення США доведеться обмежуватися альтернативами більш низької якості, які будуть сповільнювати розвиток 5G в Сполучених Штатах. В кінцевому підсумку це завдасть шкоди інтересам американських компаній і споживачів. Крім того, необгрунтовані обмеження будуть порушувати права Huawei і зачіпати інші серйозні правові питання", - заявили в компанії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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