США: Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы безопасности компьютерных сетей

Президент США Дональд Трамп объявил национальный чрезвычайное положение для того, чтобы защитить американские компьютерные сети от "иностранных врагов".

Об этом сообщает ВВС.

Президент подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.

Отмечается, что в специальном указе Трампа не называется ни одна из компаний.

"Но аналитики предполагают, что указ направлен ​​преимущественно на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Ряд стран выразили обеспокоенность, что Китай может использовать продукцию компании для слежки", - пишет ВВС.

Компания Huawei, которая является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования, отвергает обвинения.

В заявлении Белого дома говорится, что приказ Трампа имеет целью "защитить Америку от иностранных противников, которые активно и все чаще создают и используют уязвимые места в инфраструктуре информационных и коммуникационных технологий и услуг".

Приказ Трампа дает американским властям возможность "запрещать операции, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности".

В компании Huawei УП заявили, что отстранение Huawei от ведения бизнеса в США не сделает эту страну более безопасной или сильной.

"Напротив, из-за этого решения США придется ограничиваться альтернативами более низкого качества, которые будут замедлять развитие 5G в Соединённых Штатах. В конечном итоге это нанесет ущерб интересам американских компаний и потребителей. Кроме того, необоснованные ограничения будут нарушать права Huawei и затрагивать другие серьезные правовые вопросы", - заявили в компании.