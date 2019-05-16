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Протести у Єкатеринбурзі: ОМОН побився з учасниками акції, більше 40 затриманих

Четвер, 16 травня 2019, 01:14

У російському Єкатеринбурзі третій день тривають акції протесту проти будівництва храму Святої Єкатерини на місці скверу у центрі міста. Увечері 15 травня учасники акції побилися з ОМОНом, більше 40 активістів затримали.

Про це повідомляє "Новая газета".

Зазначається, що в акціях протесту 15 травня взяли участь близько 5 тисяч людей.

"Люди скандують "С каждым днем нас больше", і це дійсно так: якщо у перший день в протестній акції, 13 травня, взяли участь близько 2 тисяч осіб, вчора (14 травня - ред.) - близько 3 тисяч, наступного дня їх стало ще більше", - йдеться у повідомленні.

Протестувальники влаштували флешмоб з ліхтариками. Вони скандували: "Ми за сквер", "Куйвашев - у відставку" і "Ми не біси" (у відповідь на слова телеведучого Володимира Соловйова, який назвав жителів Єкатеринбурга "спадкоємцями бісів" в ефірі радіостанції).

 Близько 23:00 за місцевим часом ОМОН почав витісняти людей зі скверу. Між силовиками і протестувальниками сталася бійка.

 
Фото: "Новая Газета"

Znak.com повідомляє про 47 затриманих під час акції, "ОВД-Инфо" - про 44. 

66.ru повідомляє, що після зняття оточення затримали ще 14 осіб.

Захисники скверу обіцяють прийти 16 травня, а єкатеринбурзька єпархія планує провести молебень за будівництво храму.

Російська православна церква і місцеві промислові компанії хочуть вирубати дерева у сквері Єкатеринбурга і побудувати на цьому місці храм. Активісти протестують проти такого рішення. Місцева влада підтримує РПЦ, вона провела переговори з протестувальниками, але вони не дали результатів.

Теми: Росіяакції
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