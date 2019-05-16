Протесты в Екатеринбурге: ОМОН подрался с участниками акции, более 40 задержанных

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Четверг, 16 мая 2019, 01:14

В российском Екатеринбурге третий день продолжаются акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Вечером 15 мая участники акции подрались с ОМОНом, более 40 активистов задержали.

Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что в акциях протеста 15 мая приняли участие около 5 000 человек.

"Люди скандируют "С каждым днем ​​нас больше", и это действительно так: если в первый день в протестной акции, 13 мая, приняли участие около 2 тысяч человек, вчера (14 мая - ред.) - около 3 тысяч, на следующий день их стало еще больше", - говорится в сообщении.

Протестующие устроили флешмоб с фонариками. Они скандировали: "Мы за сквер", "Куйвашев - в отставку" и "Мы не бесы" (в ответ на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в эфире радиостанции).

Около 23:00 по местному времени ОМОН начал вытеснять людей из сквера. Между силовиками и протестующими произошла драка.

 
фото: Новая Газета

Znak.com сообщает о 47 задержанных во время акции, "ОВД-Инфо" - о 44.

66.ru сообщает, что после снятия оцепления задержали еще 14 человек.

Защитники сквера обещают прийти 16 мая, а екатеринбуржская епархия планирует провести молебен за строительство храма.

Русская православная церковь и местные промышленные компании хотят вырубить деревья в сквере Екатеринбурга и построить на этом месте храм. Активисты протестуют против такого решения. Местная власть поддерживает РПЦ, она провела переговоры с протестующими, но они не дали результатов.

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Темы: Росcия акции


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