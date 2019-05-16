Держдеп підготував другий пакет санкцій через отруєння Скрипалів

Держдеп США відправив державному секретарю Майку Помпео та президенту Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це на слухання в Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон, передає "Радіо Свобода".

За її словами, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

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