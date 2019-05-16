Держдеп підготував другий пакет санкцій через отруєння Скрипалів
Держдеп США відправив державному секретарю Майку Помпео та президенту Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння в Солсбері екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Про це на слухання в Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон, передає "Радіо Свобода".
За її словами, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.
Нагадаємо:
- 27 серпня Вашингтон ввів у дію перший пакет американських санкцій проти Росії, впроваджених через хімічну атаку у Британії.
- На першому етапі під заборону потрапив експорт технологій, що можуть використовуватись у військових цілях.
- Другий пакет санкцій може зокрема містити повну заборону на експорт в РФ американських товарів, обмеження імпорту російських товарів в США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборона на авіаперевезення державними компаніями.
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