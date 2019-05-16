Госдеп подготовил второй пакет санкций из-за отравления Скрипалей

Госдеп США отправил госсекретарю Майку Помпео и президенту Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает "Радио Свобода".

По ее словам, новые ограничения - часть расширенной стратегии в отношении России.

Напомним: