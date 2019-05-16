Госдеп подготовил второй пакет санкций из-за отравления Скрипалей
Четверг, 16 мая 2019, 05:20
Госдеп США отправил госсекретарю Майку Помпео и президенту Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает "Радио Свобода".
По ее словам, новые ограничения - часть расширенной стратегии в отношении России.
Напомним:
- 27 августа Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии.
- На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.
- Второй пакет санкци может, в частности, содержать полный запрет на экспорт в РФ американских товаров, ограничения импорта российских товаров в США, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.