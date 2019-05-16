Госдеп подготовил второй пакет санкций из-за отравления Скрипалей

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Четверг, 16 мая 2019, 05:20

Госдеп США отправил госсекретарю Майку Помпео и президенту Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает "Радио Свобода".

По ее словам, новые ограничения - часть расширенной стратегии в отношении России.

Напомним:

  • 27 августа Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии.
  • На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.
  • Второй пакет санкци может, в частности, содержать полный запрет на экспорт в РФ американских товаров, ограничения импорта российских товаров в США, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

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Темы: США Скрипаль Росcия санкции


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