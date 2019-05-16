У Конгресі США планують виділити на безпеку України $250 млн

Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік".

250 мільйонів доларів пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, повідомляє посольство України у Сполучених Штатах Америки.

Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру, уточнює дипустанова.

Документ передбачає, що кошти мають спрямувати також на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних та безпекових сил нашої держави.

Надалі документ має затвердити у повному складі Комітет з питань асигнувань, підтримати Палата представників і Сенат, після того його передадуть на підпис президенту США.