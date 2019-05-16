У Конгресі США планують виділити на безпеку України $250 млн

738 переглядів
Четвер, 16 травня 2019, 08:39

Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік".

250 мільйонів доларів пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, повідомляє посольство України у Сполучених Штатах Америки.

Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру, уточнює дипустанова.

Документ передбачає, що кошти мають спрямувати також на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних та безпекових сил нашої держави.

Надалі документ має затвердити у повному складі Комітет з питань асигнувань, підтримати Палата представників і Сенат, після того його передадуть на підпис президенту США.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: гроші США армія зброя


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Посол ЄС: Київ не використав 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу 16 травня 2019, 08:20
Кандидати витратили 1,7 млрд у першому турі, третину з цього Порошенко – ЧЕСНО 15 травня 2019, 14:10
Гривня на міжбанку різко впала 14 травня 2019, 20:00
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
Фото

Як політики свої вишиванки вигулювали

інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелу чи Сирію

Освіта

Вступ 2019 на магістратуру: відповіді МОН на поширені питання