В Конгрессе США планируют выделить на безопасность Украины $250 млн

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год".

250 миллионов долларов предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки.

Из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера, уточняет дипучреждение.

Документ предусматривает, что средства должны направить также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных сил и сил по защите безопасности нашего государства.

В дальнейшем документ должен утвердить в полном составе Комитет по вопросам ассигнований, поддержать Палата представителей и Сенат, после того его передадут на подпись президенту США.