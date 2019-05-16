В Конгрессе США планируют выделить на безопасность Украины $250 млн

738 просмотров
Четверг, 16 мая 2019, 08:39

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год".

250 миллионов долларов предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки.

Из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера, уточняет дипучреждение.

Документ предусматривает, что средства должны направить также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных сил и сил по защите безопасности нашего государства.

В дальнейшем документ должен утвердить в полном составе Комитет по вопросам ассигнований, поддержать Палата представителей и Сенат, после того его передадут на подпись президенту США.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: деньги США армия оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Посол ЕС: Киев не использовал 8 млрд евро помощи от Евросоюза 16 мая 2019, 08:20
Кандидаты потратили 1,7 млрд в первом туре, треть из этого Порошенко – ЧЕСНО 15 мая 2019, 14:10
Гривня на межбанке резко упала 14 мая 2019, 20:00
Все новости
Главные новости
Геращенко подала заявление об увольнении с двух должностей
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"
Команда Зеленского зовет Кабмин на газовые консультации
Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко
Все новости
Фото

Как политики свои вышиванки выгуливали

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Образование

Вступление 2019 на магистратуру: ответы МОН на распространенные вопросы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів