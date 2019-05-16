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Турчинов каже, що всі кібератаки на вибори 2019 було відбито

Четвер, 16 травня 2019, 11:41

Незважаючи на спроби російських спецслужб пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах президента, "вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи "Вибори" та Державного реєстру виборців".

Про це сказав cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, інформує пресс-служба РНБО.

За словами Турчинова, вчасні упереджувальні заходи та координація роботи суб'єктів забезпечення кібербезпеки були достатньо ефективними.

Секретар РНБО наголосив, що суб'єкти забезпечення кіберзахисту здатні "своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів".

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019
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