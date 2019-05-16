Турчинов говорит, что все кибератаки на выборы 2019 были отражены

Несмотря на попытки российских спецслужб пробить контур киберзащиты государственных органов, задействованных в выборах президента, удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей.

Об этом сказал cекретар Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, информирует пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными.

Секретарь СНБО подчеркнул, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время следующих парламентских выборов".