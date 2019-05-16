Додон прокоментував заяву про "російський Крим" і розмову з Зеленським

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що офіційна позиція керівництва Молдови щодо територіальної цілісності України ніколи не змінювалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у середу в інтерв’ю телеканалу NTV-Moldova.

Додон підтвердив, що напередодні мав телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, з яким він домовився про проведення двосторонньої зустрічі.

"Домовились, щойно все це закінчиться (Зеленський вступить на посаду – ред.), вийдемо на зв'язок і подивимось, як зустрінемось: у них чи у нас. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову", – сказав Додон.

Журналістка нагадала,що у Додона за 2,5 роки на посаді не було жодної зустрічі з президентом Петром Порошенко, а в Україні розкритикували Зеленського за потенційну готовність зустрітися з Додоном.

"Я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський – мудра людина. В іншому разі його б не вибрали. І він сам оцінить все, що стосується цих питань", – відповів Додон.

"Декларації можуть бути різні. Різних президентів і кандидатів у президенти. Ми бачили - і Трамп деякі декларації робив, але це не означає, що він не буде зустрічатися з Трампом", – сказав президент Молдови.

"Що стосується України, я якось говорив: позиція керівництва республіки Молдови стосовно територіальної цілісності України не змінювалася за всі 27 років незалежності Республіки Молдови. Й вона не помінялась, тому що у нас хороші, дружні відносини у цьому питанні. І тут поставимо крапку у цьому питанні, і будемо рухатись далі", – завершив Додон.

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