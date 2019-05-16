Додон прокомментировал заявление о "российском Крыме" и разговор с Зеленским

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что официальная позиция руководства Молдовы по территориальной целостности Украины никогда не менялась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в среду в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Додон подтвердил, что накануне имел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он договорился о проведении двусторонней встречи.

"Договорились, как только все это закончится (Зеленский вступит в должность. - Ред.), выйдем на связь и посмотрим, как встретимся: у них или у нас. Я думаю, что мы найдем общий язык", – сказал Игорь Додон.

Журналистка напомнила, что у Додона за 2,5 года в должности не было ни одной встречи с президентом Петром Порошенко, а в Украине раскритиковали Зеленского за потенциальную готовность встретиться с Додоном.

"Я думаю, что Владимир Александрович Зеленский мудрый человек. В противном случае его бы не выбрали. И он сам оценит все, что касается этих вопросов", – ответил Додон.

"Декларации могут быть разные. Различных президентов и кандидатов в президенты. Мы видели - и Трамп некоторые декларации делал, но это не значит, что он не будет встречаться с Трампом", – сказал президент Молдовы.

"Что касается Украины, я как-то говорил: позиция руководства республики Молдовы относительно территориальной целостности Украины не изменялась за все 27 лет независимости Республики Молдова. И она не поменялась, потому что у нас хорошие, дружеские отношения в этом вопросе. И здесь поставим точку в этом вопросе, и будем двигаться дальше", - заявил Додон.

Напомним: