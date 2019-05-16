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"Нафтогаз": Газові переговори відновляться після розмови Зеленського з Путіним

Четвер, 16 травня 2019, 12:14

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що переговори між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу можуть відновитися тільки після інавгурації Володимира Зеленського та його розмови з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Коболєва, можливо, переговори відбудуться в червні.

"Сторона офіційно повідомила, що буде говорити тільки після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться в червні", - сказав Коболєв в ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season? " в Києві в четвер.

На результати переговорів, на думку глави НАК, ключовий вплив матимуть Німеччина, яка безпосередньо впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ, а також здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" по компенсації $ 12 млрд в разі непідписання нового транзитного контракту.

Нагадаємо, на початку квітня у Єврокомісії заявили, що хочуть до літніх канікул у серпні провести тристоронні переговори з РФ і Україною щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

Європейська правда

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Теми: НафтогазПутінЗеленський
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