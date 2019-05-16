"Нафтогаз": Газовые переговоры возобновятся после разговора Зеленского с Путиным

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".

По словам Коболева, возможно, переговоры состоятся в июне.

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверг.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, которая непосредственно влияет на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США по санкциям в РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае неподписания нового транзитного контракта.

Напомним, в начале апреля в Еврокомиссии заявили, что хотят до летних каникул в августе провести трехсторонние переговоры с РФ и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Напомним, соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.

Европейская правда