Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського

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Четвер, 16 травня 2019, 13:12

Лідером серед перших очікуваних кроків від новообраного президента Володимира Зеленського стало зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг".

"Одним з ключових очікувань та розчарувань революції гідності була зміна системи влади, тому цілком логічним виглядає, що лідером серед перших очікуваних кроків від Президента України стало зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% опитаних", - сказано у повідомленні.

 

Кроки, які пов’язані із розв’язанням конфлікту на Сході та його наслідками, посіли друге та третє місця.

Зокрема, розпочати прямі переговори у чотирикутнику "Україна – РФ – т.зв. ДНР – т.зв. ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу – 40,9% і забезпечити повернення українських військовополонених та утримуваних осіб’ – 38,4%.

38,1% вбачають серед перших кроків необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради та проведення дострокових парламентських виборів".

Третина (33,7%) назвали "Забезпечити стабільність національної валюти та банківської системи".

Водночас, менше чверті виборців (22,3%) дають новообраному президенту України не більше 100 днів, ще чверть (26,2%) – півроку, після чого стане зрозуміло впорався він чи ні з керівництвом країною. Термін в рік дають ще 35,5%.

 

"Отже, новообраному президенту України виборці дають не більше року, щоб зрозуміти – чи він впорався з керівництвом країни. Дані показують, що більше, ніж 80% максимум через рік будуть визначати своє ставлення до президента України, базуючись на діях та результатах відповідно до своїх очікувань", - заявляють соціологи.

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях  України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,10 – 1,83 відсотка.

Українська правда

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Теми: Зеленський опитування Верховна Рада


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