Украинцы назвали первые шаги, которые ожидают от Зеленского

27769 просмотров
Четверг, 16 мая 2019, 13:12

Лидером среди первых ожидаемых шагов от новоизбранного президента Владимира Зеленского стало снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

"Одним из ключевых ожиданий и разочарований революции достоинства было изменение системы власти, поэтому вполне логичным выглядит, что лидером среди первых ожидаемых шагов от президента Украины стало снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% опрошенных", - сказано в сообщении.

 

Шаги, которые связаны с решением конфликта на Востоке и его последствиями, заняли второе и третье места.

В частности, начать прямые переговоры в четырехугольнике "Украина - РФ - т.н. ДНР - т.н. ЛНР "для прекращения огня и возвращения Донбасса - 40,9% и возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц" - 38,4%.

38,1% видят среди первых шагов необходимости "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов".

Треть (33,7%) назвали "Обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы".

В то же время, менее четверти избирателей (22,3%) дают новоизбранному президенту Украины не более 100 дней, еще четверть (26,2%) - полгода, после чего станет ясно справился он или нет с руководством страной. Срок в год дают 35,5%.

 

"Итак, новоизбранному президенту Украины избиратели дают не больше года, чтобы понять – справился ли он с руководством страны. Данные показывают, что более 80% максимум через год будут определять свое отношение к президенту Украины, основываясь на действиях и результатах соответствии со своими ожиданиями", - заявляют социологи.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83 процента.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский опрос Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Квартира Зеленской в Крыму: красивый вид, влиятельные соседи 16 мая 2019, 12:52
"Нафтогаз": Газовые переговоры возобновятся после разговора Зеленского с Путиным 16 мая 2019, 12:14
Додон прокомментировал заявление о "российском Крыме" и разговор с Зеленским 16 мая 2019, 12:02
Все новости
Главные новости
Геращенко подала заявление об увольнении с двух должностей
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"
Команда Зеленского зовет Кабмин на газовые консультации
Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко
Все новости
Фото

Как политики свои вышиванки выгуливали

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Образование

Вступление 2019 на магистратуру: ответы МОН на распространенные вопросы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів