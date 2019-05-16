Прикордонники: В Одесі ліквідували канал контрабанди героїну з Росії

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Четвер, 16 травня 2019, 13:30

Правоохоронці викрили та ліквідовано діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну та реалізацію наркотиків в Одесі.

Як повідомляє Прикордонна служба, діяли працівники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління й слідчий підрозділ СБУ під процесуальним керівництвом Прокуратури Одеської області.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій, затримали трьох основних членів групи – громадян України.

12 травня на кордоні з Російською Федерацією в пункті пропуску "Піски" в Харківській області затримали кур’єра, який "з приховуванням від прикордонно-митного контролю перемістив близько 600 грамів героїну з РФ в Україну".

15 травня в Одесі міжвідомча група з залученням прикордонного спецпідрозділу "Дозор" затримала замовника, який є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача наркотичних засобів.

 

Затримання відбулось під час отримання ними чергової поставки від кур’єра через поштову пересилку.

 

При затриманні злочинці були озброєні вогнепальною та холодною зброєю.

 

Під час обшуків у них та в їхніх помешканнях виявили розфасовані на дози наркотичні засоби – героїн і метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї.

Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної групи стало можливим завдяки злагодженій співпраці різних органів.

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Теми: кримінал Росія Прикордонна служба СБУ поліція


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