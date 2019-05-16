Пограничники: В Одессе ликвидировали канал контрабанды героина из России

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Четверг, 16 мая 2019, 13:30

Правоохранители разоблачили и ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и реализацию наркотиков в Одессе.

Как сообщает Пограничная служба, действовали работники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и следственное подразделение СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержали троих основных членов группы – граждан Украины.

12 мая на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области задержали курьера, который "с сокрытием от погранично-таможенного контроля переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину".

15 мая в Одессе межведомственная группа с привлечением пограничного спецподразделения "Дозор" задержала заказчика, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств.

 

Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку.

 

При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием.

 

Во время обысков у них и в их домах обнаружили расфасованные на дозы наркотические средства – героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной группы стало возможным благодаря слаженном сотрудничестве разных органов.

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Темы: криминал Росcия Пограничная служба СБУ полиция


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