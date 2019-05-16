Майже кожен другий українець позитивно ставиться до РФ – опитування

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Четвер, 16 травня 2019, 13:48

Національне опитування свідчить про те, що 40,6% українців позитивно ставляться до Росії і 12,6% позитивно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в результатах спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, 9,2% українців заявили, що дуже позитивно ставляться до Росії, ще 31,4% громадян заявили, що ставлять до РФ - швидше позитивно.

 

Також 31,4% відповіли - швидше негативно, 28% - дуже негативно.

Водночас, 12,6% опитаних заявили, що позитивно ставляться до Путіна, 65,6% - негативно, 16,6% - нейтрально, 4,7% - не змогли відповісти, а 0,4% - не знають такого.

 

Для дослідження опитали 3 тисячі респондентів з 30 квітня по 10 травня 2019 року.

Похибка вибірки коливається від 1,1 – 1,83%. 

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Нагадаємо:

У лютому 2019 року кількість українців, які добре, або дуже добре ставляться до Росії, зросла на 9 процентних пунктів і становить 57%.

Українська правда

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