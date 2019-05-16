Почти каждый второй украинец положительно относится к РФ – опрос

Национальный опрос свидетельствует о том, что 40,6% украинцев положительно относятся к России и 12,6% положительно относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится в результатах совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

В частности, 9,2% украинцев заявили, что очень положительно относятся к России, еще 31,4% граждан заявили, что ставят в РФ - скорее положительно.

Также 31,4% ответили - скорее отрицательно, 28% - очень отрицательно.

В то же время, 12,6% опрошенных заявили, что положительно относятся к Путину, 65,6% - отрицательно, 16,6% - нейтрально, 4,7% - затруднились ответить, а 0,4% - не знают такого.

Для исследования были опрошены 3000 респондентов с 30 апреля по 10 мая 2019 года.

Погрешность выборки колеблется от 1,1 - 1,83%.

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Напомним: