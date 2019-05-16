75% українців хочуть прямих переговорів Зеленського з Росією

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Четвер, 16 травня 2019, 13:53

Три чверті українців вважають, що президент України має піти на прямі переговори з Росією для досягнення миру на Донбасі.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг".

"75% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з РФ: 50,8% відповіли "безумовно, так" та 24,2% – "скоріше, так". Не згодні з цим 16% та 9% не визначилися", - сказано у повідомленні.

 

55,4% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з керівниками так званих "ЛДНР".

Третина опитаних (32,7%) з цим не згодні, решта (11,9%) – вагаються у відповіді.

 

Серед варіантів розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей найбільший рівень підтримки має "Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України" (39,9%).

Цей варіант переважає у всіх макро-регіонах, крім Західного.

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях  України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,10 – 1,83 відсотка.

Українська правда

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Теми: Росія Україна Донбас


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