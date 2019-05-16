Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

75% українців хочуть прямих переговорів Зеленського з Росією

Четвер, 16 травня 2019, 13:53

Три чверті українців вважають, що президент України має піти на прямі переговори з Росією для досягнення миру на Донбасі.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко та Соціологічної групи "Рейтинг".

"75% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з РФ: 50,8% відповіли "безумовно, так" та 24,2% – "скоріше, так". Не згодні з цим 16% та 9% не визначилися", - сказано у повідомленні.

 

55,4% вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з керівниками так званих "ЛДНР".

Третина опитаних (32,7%) з цим не згодні, решта (11,9%) – вагаються у відповіді.

 

Серед варіантів розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей найбільший рівень підтримки має "Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України" (39,9%).

Цей варіант переважає у всіх макро-регіонах, крім Західного.

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях  України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,10 – 1,83 відсотка.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Росія
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: