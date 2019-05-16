75% украинцев хотят прямых переговоров Зеленского с Россией

Три четверти украинцев считают, что президент Украины должен пойти на прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

"75% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должно пойти на прямой диалог с РФ: 50,8% ответили "определенно да" и 24,2% - "скорее, да". Не согласны с этим 16% и 9% не определились", - сказано в сообщении.

55,4% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ЛДНР".

Треть опрошенных (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) - колеблются в ответе.

Среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей наибольший уровень поддержки имеет "Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины" (39,9%).

Этот вариант преобладает во всех макро-регионах, кроме Западного.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83 процента.