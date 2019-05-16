П'ятниця й субота будуть теплими, але з дощовими "сюрпризами"

683 перегляди
Четвер, 16 травня 2019, 14:09

Найближчої доби в більшості областей утримається тепла погода, і лише на Закарпатті та Прикарпатті буде прохолодніше; дощі з грозами очікуються в західній частині України.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 16 травня "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються дощі, місцями грози і шквали 15-20 м/с, вночі місцями значні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-17°, в Карпатах 4-9° тепла; вдень 21-27°, на півдні країни місцями 28-30°, на Прикарпатті та Закарпатті 16-19°.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 травня найвища температура вдень була 30,7 у 1975 році, найнижча вночі 3,5 в 1936р.

На суботу синоптики прогнозують у західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 17°, вдень 22-27°.

У Києві 18 травня – без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25​​°.

16 травня на 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 16-21°; в Дніпрі біля Києва 16°.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В найближчі дні обіцяють спеку до +30°, місцями гроза 15 травня 2019, 12:24
Киянам обіцяють погодний рай 15 травня 2019, 10:49
Синоптики попередили про небезпеку на Київщині 13 травня 2019, 16:49
Усі новини
Головні новини
Геращенко подала заяву про звільнення з двох посад
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Усі новини
Фото

Як політики свої вишиванки вигулювали

інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелу чи Сирію

Освіта

Вступ 2019 на магістратуру: відповіді МОН на поширені питання