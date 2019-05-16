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Пятница и суббота будут теплыми, но с дождливыми "сюрпризами"

Четверг, 16 мая 2019, 14:09

В ближайшие сутки в большинстве областей сохранится теплая погода, и лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее; дожди с грозами ожидаются в западной части Украины.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 16 мая "Интерфакс-Украина".

В пятницу в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью местами значительные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17°, в Карпатах 4-9° тепла; днем 21-27°, на юге страны местами 28-30°, на Прикарпатье и Закарпатье 16-19°.

В Киеве в пятницу – без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была 30,7 в 1975 году, самая низкая ночью 3,5 в 1936г.

На субботу синоптики прогнозируют в западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура ночью 10-15°, на юге до 17°, днем 22-27°.

В Киеве 18 мая – без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

16 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-21°; в Днепре возле Киева 16°.

Темы: погода
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