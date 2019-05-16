Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко

Політики Юлія Тимошенко та Ігор Смешко лідирують серед тих, кого українці хотіли би бачити новим прем’єр-міністром.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Очільницю "Батьківщини" підтримують 10,2% опитаних, а колишнього силовика – 10%.

Третім йде один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, за прем’єрство якого виступає 9,7% респондентів.

Нинішнього очільника Кабінету міністрів Володимира Гройсмана хочуть знову бачити на цій посаді 8,8%.

Екс-кандидат у президенти від "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко у разі призначення на посаду може заручитись підтримкою 7,1% громадян.

Інших відомих політичних діячів підтримує менше 5% учасників дослідження, зокрема, голову "Радикальної партії" Олега Ляшка – 4,4%, чинного президента Петра Порошенка – 3,9%, лідера "Самопомочі" Андрія Садового – 3,7%, кума президента Росії та голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука – 2,6%, олігарха Ігоря Коломойського – 2,3%, екс-прем’єра та очільника "Народного фронту" Арсенія Яценюка – 2,1%.

Ще 0,5% вважають, що посаду глави уряду має обійняти міський голова Києва Віталій Кличко, а 0,4% хочуть бачити там міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Водночас,11% опитаних підтримують інших політиків, а 23,3% не знають, кому віддають перевагу, або ж їм важко відповісти.

Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року у 24-х областях України та м. Києві серед 3000 респондентів.

Стандартне відхилення дорівнює 1,10 – 1,83%.

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