Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко

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Четверг, 16 мая 2019, 14:14

Политики Юлия Тимошенко и Игорь Смешко лидируют среди тех, кого украинцы хотели бы видеть новым премьер-министром.

Об этом говорится в результатах социологического исследования центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Руководительницу "Батькивщины" поддерживают 10,2% опрошенных, а бывшего силовика – 10%.

 

Третьим идет один из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко, за премьерство которого выступает 9,7% респондентов.

Нынешнего главу Кабинета министров Владимира Гройсмана хотят снова видеть на этой должности 8,8%.

Экс-кандидат в президенты от "Громадянської позиції" Анатолий Гриценко в случае назначения на должность может заручиться поддержкой 7,1% граждан.

Других известных политических деятелей поддерживает менее 5% участников исследования, в частности, главу "Радикальной партии" Олега Ляшко – 4,4%, действующего президента Петра Порошенко – 3,9%, лидера "Самопомочи" Андрея Садового – 3,7%, кума президента России и главу политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука – 2,6%, олигарха Игоря Коломойского – 2,3%, экс-премьера и главу "Народного фронта" Арсения Яценюка – 2,1%.

Еще 0,5% считают, что должность главы правительства должен занять городской голова Киева Виталий Кличко, а 0,4% хотят видеть там министра внутренних дел Арсена Авакова.

В то же время, 11% опрошенных поддерживают других политиков, а 23,3% не знают, кому отдают предпочтение, или же им трудно ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве среди 3000 респондентов.

Стандартное отклонение равно 1,10 – 1,83%.

Напомним:

  • По результатам первого тура выборов Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов, а Игорь Смешко – 6.04%.
  • Смешко заявил, что не вел переговоров со штабами тогда еще кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о предстоящих должностях, и не согласится на кадровые предложения от них.
  • Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство: в 2005 и в 2007 – 2010 годах.

Украинская правда

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Темы: премьер социология Кабинет министров


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