Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже половина українців за автономію ОРДЛО – опитування

Четвер, 16 травня 2019, 15:39

48,9% українців підтримали б рішення про надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей, щоб припинити бойові дії на сході.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому впевнені, що підтримали б автономію ОРДЛО 24,5%, а скоріше підтримали б 24,4%.

Проти надання автономії Донбасу у складі України 33,5%. 

Ще 17,6% опитаних не визначилися з цього питання.

 

39,9% українців вважають, що для розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донбасу треба надати цим територіям статусу автономії в складі України.

18,5% переконані, що треба офіційно визнати, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернуті до складу України та будуть ізольовані.

17,3% впевнені, що відновлення контролю України над цими територіями можливе тільки воєнним шляхом, а отже треба продовжувати бойові дії.

При цьому майже чверть опитаних не змогли відповісти на це питання.

 

Разом з тим 55,5% українців вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з керівниками так званих "ЛДНР".

32,7% опитаних – проти такого діалогу.

 

Опитування проходило з 30 квітня по 10 травня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю за місцем проживання респондента було опитано 3000 осіб. Статистична похибка +/- 1,8%.

Українська правда
Теми: Донбасокупаціяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: