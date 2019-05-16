Майже половина українців за автономію ОРДЛО – опитування

48,9% українців підтримали б рішення про надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей, щоб припинити бойові дії на сході.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому впевнені, що підтримали б автономію ОРДЛО 24,5%, а скоріше підтримали б 24,4%.

Проти надання автономії Донбасу у складі України 33,5%.

Ще 17,6% опитаних не визначилися з цього питання.

39,9% українців вважають, що для розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донбасу треба надати цим територіям статусу автономії в складі України.

18,5% переконані, що треба офіційно визнати, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернуті до складу України та будуть ізольовані.

17,3% впевнені, що відновлення контролю України над цими територіями можливе тільки воєнним шляхом, а отже треба продовжувати бойові дії.

При цьому майже чверть опитаних не змогли відповісти на це питання.

Разом з тим 55,5% українців вважають, що президент України заради встановлення миру на Сході країни має піти на прямий діалог з керівниками так званих "ЛДНР".

32,7% опитаних – проти такого діалогу.

Опитування проходило з 30 квітня по 10 травня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю за місцем проживання респондента було опитано 3000 осіб. Статистична похибка +/- 1,8%.