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Почти половина украинцев за автономию ОРДЛО – опрос

Четверг, 16 мая 2019, 15:39

48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить боевые действия на востоке.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

При этом уверены, что поддержали бы автономию ОРДЛО 24,5%, а скорее поддержали бы 24,4%.

Против предоставления автономии Донбасса в составе Украины 33,5%.

Еще 17,6% опрошенных не определились по этому вопросу.

 

39,9% украинцев считают, что для решения проблемы неподконтрольных территорий Донбасса нужно предоставить этим территориям статус автономии в составе Украины.

18,5% убеждены, что надо официально признать, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и будут изолированы.

17,3% уверены, что восстановление контроля Украины над этими территориями возможно только военным путем, а значит, должны продолжаться боевые действия.

При этом почти четверть опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

 

Вместе с тем 55,5% украинцев считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ЛДНР".

32,7% опрошенных – против такого диалога.

 

Опрос проходил с 30 апреля по 10 мая. Методом личного формализованного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3000 человек. Статистическая погрешность +/- 1,8%.

Украинская правда

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Темы: Донбассоккупацияопрос
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