Почти половина украинцев за автономию ОРДЛО – опрос
48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить боевые действия на востоке.
Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг".
При этом уверены, что поддержали бы автономию ОРДЛО 24,5%, а скорее поддержали бы 24,4%.
Против предоставления автономии Донбасса в составе Украины 33,5%.
Еще 17,6% опрошенных не определились по этому вопросу.
39,9% украинцев считают, что для решения проблемы неподконтрольных территорий Донбасса нужно предоставить этим территориям статус автономии в составе Украины.
18,5% убеждены, что надо официально признать, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и будут изолированы.
17,3% уверены, что восстановление контроля Украины над этими территориями возможно только военным путем, а значит, должны продолжаться боевые действия.
При этом почти четверть опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.
Вместе с тем 55,5% украинцев считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ЛДНР".
32,7% опрошенных – против такого диалога.
Опрос проходил с 30 апреля по 10 мая. Методом личного формализованного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3000 человек. Статистическая погрешность +/- 1,8%.