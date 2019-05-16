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Військова прокуратура затримала шантажиста з санаторію для атовців

Четвер, 16 травня 2019, 15:32

Військова прокуратура затримала шантажиста з санаторію для атовців на Вінниччині, який вимагав 264 тисячі гривень хабара.

Про це повідомляє у четвер прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Голову профспілкової організації ТОВ "Санаторій Поділля" викрили на хабарі напередодні.

 

Зазначається, що на початку травня до правоохоронців звернулися представники громадської спілки "ВО учасників бойових дій та волонтерів АТО" та керівництво ТОВ "Санаторій Поділля", що розташований в місті Хмільник Вінницької області.

Заявники повідомили, що голова профспілкової організації цього санаторію створює штучні перешкоди для діяльності вказаного закладу, який займається оздоровленням діючих військовослужбовців та ветеранів АТО.

При цьому напередодні голова профспілки вимагав надати йому 264 тис грн за передачу печатки та установчих документів на свою первинну організацію, а також відкликання поданих ним судових позовів. За умови отримання "винагороди" він пообіцяв не заважати роботі санаторію і припинити свою протиправну діяльність, зазначають у ГПУ.

Під час отримання 264 тисяч вказану особу затримали правоохоронці.

 

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України та клопотання до суду про обрання йому  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
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