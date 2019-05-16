Военная прокуратура задержала шантажиста из санатория для атошников

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Четверг, 16 мая 2019, 15:32

Военная прокуратура задержала шантажиста из санатория для атошников Винницкой области, который требовал 264 тысячи гривен взятки.

Об этом сообщает в четверг пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Председателя профсоюзной организации ООО "Санаторий Подолье" разоблачили на взятке накануне.

 

Отмечается, что в начале мая в полицию обратились представители общественного союза "ВО участников боевых действий и волонтеров АТО" и руководство ООО "Санаторий Подолье", который расположен в городе Хмельник Винницкой области.

Заявители сообщили, что председатель профсоюзной организации этого санатория создает искусственные препятствия для деятельности указанного учреждения, которое занимается оздоровлением действующих военнослужащих и ветеранов АТО.

При этом накануне глава профсоюза требовал предоставить ему 264 тыс грн за передачу печати и учредительных документов на свою первичную организацию, а также отзыв поданных им судебных исков. При условии получения "вознаграждения" он пообещал не мешать работе санатория и прекратить свою противоправную деятельность, отмечают в ГПУ.

При получении 264 тысяч указанное лицо задержали правоохранители.

 

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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