Заступник голови АП подав у відставку – джерело
Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.
Про це Європейській правді повідомило джерело в адміністрації президента.
Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави.
"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.
Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.
Нагадаємо:
- 11 травня президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова з посади заступника глави адміністрації президента, який є одним з ідеологів судової реформи, був призначений в АП в липні 2014 року і курирував правове забезпечення виконання конституційних функцій президента України в галузі судоустрою, розробку і впровадження судової реформи та представництво президента в судах.
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