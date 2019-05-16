Заступник голови АП подав у відставку – джерело

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Четвер, 16 травня 2019, 16:46

Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Про це Європейській правді повідомило джерело в адміністрації президента.

Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави.

 
Костянтин Єлісєєв

"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.

Нагадаємо:

  • 11 травня президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова з посади заступника глави адміністрації президента, який є одним з ідеологів судової реформи, був призначений в АП в липні 2014 року і курирував правове забезпечення виконання конституційних функцій президента України в галузі судоустрою, розробку і впровадження судової реформи та представництво президента в судах.

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Теми: Адміністрація президента Порошенко


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