Заступник голови АП подав у відставку – джерело

Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Про це Європейській правді повідомило джерело в адміністрації президента.

Наразі лише подано заяву, але співрозмовник висловив впевненість, що її задовольнить ще чинний глава держави.

Костянтин Єлісєєв

"Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником голови АП в липні 2015 року і курирував зовнішньополітичний напрям. До цього він більше 5 років був послом України при ЄС.

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