Заместитель главы АП подал в отставку – источник

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

Об этом Европейской правде сообщил источник в администрации президента.

Пока только подано заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

Константин Елисеев

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Напомним: