Заместитель главы АП подал в отставку – источник
Четверг, 16 мая 2019, 16:46
Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.
Об этом Европейской правде сообщил источник в администрации президента.
Пока только подано заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.
"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.
Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.
Напомним:
- 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента, который является одним из идеологов судебной реформы, был назначен в АП в июле 2014 года и курировал правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.