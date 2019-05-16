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Заместитель главы АП подал в отставку – источник

Четверг, 16 мая 2019, 16:46

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

Об этом Европейской правде сообщил источник в администрации президента.

Пока только подано заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

 
Константин Елисеев

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Напомним:

  • 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента, который является одним из идеологов судебной реформы, был назначен в АП в июле 2014 года и курировал правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентаПорошенко
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