Затримали чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя фермерів

Вінницькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві подружжя фермерів у Барському районі 9 травня.

Про це 16 травня повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

Злочин стався зранку 9 травня в селі Шипинки. 47-річного чоловіка і 42-річну жінку знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

Камери нагляду будинку зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя.

Правоохоронці дійшли до висновку, що основним мотивом злочину було вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за 2 км від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому знаходились кілька сотень доларів.

15 травня поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного та затримати його.

"В подальшому в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли", - повідомили правоохоронці.

За місцем проживання підозрюваного та його родичів поліцейські вилучили докази, які свідчать про причетність чоловіка до вчинення подвійного вбивства.

Зокрема, було вилучено близько 300 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.

За попередньою інформацією, зловмисник привласнив більше 1 мільйона гривень з будинку фермерів.

Місцева прокуратура повідомляє, що у сейфі знаходилися майже 1 млн 300 тис. грн.

29-річний затриманий – мешканець міста Бар, який працював охоронником ставка та підробляв вантажними перевезеннями.

Чоловіка наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про фермерське господарство та вирішив вбити господарів, щоб привласнити їхні кошти.

16 травня йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 ККУ (розбій) та п.1,6 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів).

Наразі слідство скерувало до суду клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Місцеве видання vn.20minut повідомляє, що загиблі — Едуард та Юля Тичук були власниками фермерського господарства "Едем".