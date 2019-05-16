Затримали чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя фермерів
Вінницькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві подружжя фермерів у Барському районі 9 травня.
Про це 16 травня повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.
Злочин стався зранку 9 травня в селі Шипинки. 47-річного чоловіка і 42-річну жінку знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.
Камери нагляду будинку зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя.
Правоохоронці дійшли до висновку, що основним мотивом злочину було вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за 2 км від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому знаходились кілька сотень доларів.
15 травня поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного та затримати його.
"В подальшому в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли", - повідомили правоохоронці.
За місцем проживання підозрюваного та його родичів поліцейські вилучили докази, які свідчать про причетність чоловіка до вчинення подвійного вбивства.
Зокрема, було вилучено близько 300 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.
За попередньою інформацією, зловмисник привласнив більше 1 мільйона гривень з будинку фермерів.
Місцева прокуратура повідомляє, що у сейфі знаходилися майже 1 млн 300 тис. грн.
29-річний затриманий – мешканець міста Бар, який працював охоронником ставка та підробляв вантажними перевезеннями.
Чоловіка наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про фермерське господарство та вирішив вбити господарів, щоб привласнити їхні кошти.
16 травня йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 ККУ (розбій) та п.1,6 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів).
Наразі слідство скерувало до суду клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затриманому загрожує довічне ув’язнення.
Місцеве видання vn.20minut повідомляє, що загиблі — Едуард та Юля Тичук були власниками фермерського господарства "Едем".
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