Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов фермеров

Четверг, 16 мая 2019, 17:39

Винницкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве супругов фермеров в Барском районе 9 мая.

Об этом 16 мая сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Преступление произошло утром 9 мая в селе Шипинки. 47-летнего мужчину и 42-летнюю женщину нашли мертвыми возле дома с огнестрельными ранениями в области головы.

Камеры наблюдения дома зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов.

Правоохранители пришли к выводу, что основным мотивом преступления было убийство из корыстных побуждений, ведь в поле, в 2 км от дома погибших полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором находились несколько сотен долларов.

 

15 мая полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

"В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья - гладкоствольное и нарезное, из которых были осуществлены смертельные выстрелы", - сообщили правоохранители.

 

По месту жительства подозреваемого и его родственников полицейские изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению убийства.

В частности, было изъято около 300 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

По предварительной информации, злоумышленник присвоил более 1 миллиона гривен из дома фермеров.

Местная прокуратура сообщает, что в сейфе находились почти 1 млн 300 тыс. грн.

29-летний задержанный - житель города Бар, который работал охранником става и подрабатывал грузовыми перевозками.

 

Мужчину нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал о фермерском хозяйстве и решил убить хозяев, чтобы присвоить их средства.

16 мая ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 УК (разбой) и п.1,6 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений). 

 

Следствие направило в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Местное издание vn.20minut сообщает, что погибшие - Эдуард и Юля Тычук были владельцами фермерского хозяйства "Эдем".

Украинская правда
Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
полиция
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Кабмин назначил главу Нацполиции
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: