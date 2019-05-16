Задержали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов фермеров

Винницкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве супругов фермеров в Барском районе 9 мая.

Об этом 16 мая сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Преступление произошло утром 9 мая в селе Шипинки. 47-летнего мужчину и 42-летнюю женщину нашли мертвыми возле дома с огнестрельными ранениями в области головы.

Камеры наблюдения дома зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов.

Правоохранители пришли к выводу, что основным мотивом преступления было убийство из корыстных побуждений, ведь в поле, в 2 км от дома погибших полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором находились несколько сотен долларов.

15 мая полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

"В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья - гладкоствольное и нарезное, из которых были осуществлены смертельные выстрелы", - сообщили правоохранители.

По месту жительства подозреваемого и его родственников полицейские изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению убийства.

В частности, было изъято около 300 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

По предварительной информации, злоумышленник присвоил более 1 миллиона гривен из дома фермеров.

Местная прокуратура сообщает, что в сейфе находились почти 1 млн 300 тыс. грн.

29-летний задержанный - житель города Бар, который работал охранником става и подрабатывал грузовыми перевозками.

Мужчину нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал о фермерском хозяйстве и решил убить хозяев, чтобы присвоить их средства.

16 мая ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 УК (разбой) и п.1,6 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений).

Следствие направило в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Местное издание vn.20minut сообщает, что погибшие - Эдуард и Юля Тычук были владельцами фермерского хозяйства "Эдем".