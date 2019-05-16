Під Києвом знайшли склад з "авіаційними ракетницями"

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Четвер, 16 травня 2019, 18:11

У селі Новосілки на Київщині силовики виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у четвер.

Вказується, що у мешканці столиці зберігали в одному з приватних помешкань у селі військові засоби ураження.

"Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24", - йдеться у повідомленні.

"За оперативною інформацією спецслужби виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах", - пише СБУ.

 
фото: СБУ
 
фото: СБУ

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, та встановлення місця походження виявленого озброєння.

Українська правда

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Теми: СБУ зброя


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