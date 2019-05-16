Под Киевом нашли склад с "авиационными ракетницами"
В селе Новоселки на Киевщине силовики обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения.
Об этом говорится в сообщении СБУ в четверг.
Указывается, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе военные средства поражения.
"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.
"По оперативной информации спецслужбы обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах", - пишет СБУ.
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.
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